Stephen Hawking’in ölüm döşeğinde yazdığı araştırma ortaya çıktı

Geçen hafta hayatını kaybeden astrofizikçi Stephen Hawking'in ölmeden 2 hafta önce çok önemli bir araştırmaya imza attığı ortaya çıktı. Çok okunan haber portallarından Business Insider'da yer alan haberde, Hawking ve ekibi Büyük Patlama teorisinin uzantısı olarak görülen bir teori hakkında yazarak paralel evrenler üzerinde tespitlerde bulundu.

Geçtiğimiz hafta içinde bilim dünyasını yasa boğan bir gelişme yaşandı… Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından bugün dünya kamuoyu Stephen Hawking hakkında konuşmaya başladı. Öyle ki, Hawking’in ölmeden 2 hafta önce bilimsel bir makaleye imza attığı ortaya çıktı.

Hawking’in 4 Mart’ta “A Smooth Exit from Eternal Inflation” isimli bir makalede yer aldığı belirlendi. İngiltere’nin çok satan gazetelerinden The Sunday Times’ta yer alan haberde, araştırmanın henüz yayınlanmadığı ifade edilirken, araştırmanın başka evrenlerin olduğuna yönelik hazırlandığı ifade edildi.

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Araştırmayı Hawking ile birlikte yazan fizik profesörü Thomas Hertog, “Bu makalede amacımız çoklu evren teorisine bilimsel bir çerçeve oluşturmaktı. Hawking ile bu makale üzerinde çalışmak için bir araya geldik ve en son makaleyi teslim etmeden önce buluşmuştuk” dedi.