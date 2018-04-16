Stoltenberg: Türkiye’nin mesajını takdir ediyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye temasları sırasında açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, bölgede caydırıcı bir mesaj verildiğini söyledi. Tiyatro eleştirileri hakkında, "Bence 3 NATO müttefikinin bu hava saldırısını gerçekleştirmesi çok önemli bir mesaj" dedi.

Stoltenberg’in CNN Türk’e yaptığı açıklamalarda öne çıkan detaylar şu şekilde:

– 3 ülke istihbaratlarını paylaştı. Yapılan incelemeler Esad rejiminin kimyasal saldırıdan sorumlu olduğunu gösteriyor.

– NATO müttefikleri bağımsız bir araştırma yapılmasını istedi fakat Rusya bunu her seferinde engelledi.

– Harekatın kapsamı dar ve sınırları, çerçevesi belliydi. Rejimin kimyasal noktalarını hedef aldık. Biz olayın büyümesi için bir şekilde devam etmeyeceğiz. Toplum, kimyasal silaha sessiz kalamaz.

– Öncelikle ben Türkiye’nin net ve güçlü mesajını takdir ediyorum. Türkiye çok değerli bir NATO müttefiki, Afganistan’da, Kosova’da ve NATO’nun terörle mücadelelerini artırmasına imkan tanıyor. NATO, Rusya’yı izole etmek istemiyor. İkili bir yol izlemek istiyor, Rusya ile diyalogu devam etmek istiyoruz. NATO müttefikleri bir arada kalmalı.

– NATO ittifakının çekirdeği güvenlik teminatı oluşturur. Türkiye’nin varlığı NATO için önemlidir.

Detaylar geliyor…