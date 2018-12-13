Strasbourg saldırganına operasyon! Bölge ulaşıma kapatıldı

Fransa’da 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Strasbourg saldırısının faili Cherif Chekatt’a yönelik operasyon başlatıldığı öğrenildi.

Fransız polisi 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Strasbourg kentindeki Noel Pazarı saldırısını gerçekleştirdiği düşünülen 29 yaşındaki Cherif Chekatt'a yönelik operasyon başlattı. Strasbourg'un Neudorf Mahallesi'nde devam eden operasyon sürecinde bölgenin ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

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İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise yaptığı açıklamada operasyonun kesin bir bilgi üzerine değil tedbir amacı ile alınan ihbar sonucu yapıldığını açıkladı. Öte yandan Fransız polisi araştırmalarına devam ederken firari saldırgan hakkında herhangi bir bilgisi olan vatandaşların polise yardımcı olması için çağrıda bulunuldu. İHA