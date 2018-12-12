Strazburg’da tansiyon yüksek: Saldırgan 3 ülkede suç işlemiş

Fransa, sarı yelekliler eylemlerinin ardından bu kez terör saldırısıyla sarsıldı. Uzun süredir, aşırı İslami eğilimlere kapıldığı saptanan Kuzey Afrika kökenli, Strazburg doğumlu ve Fransa vatandaşı Cherif Chekatt (29), Strazburg noel pazarının yakınında insanlara ateş açtı. Fransa savcılığı, "Saldırganın radikal terör örgütleriyle bağlantısı vardı. Fransa, Almanya ve İsviçre'de 27 suça karışmıştı" açıklamasını yaptı. Saldırının ardından kaybolan saldırgan Chekatt hakkında soruşturma başlatıldı.

Dün sabah, silahlı soygundan arandığı için evi basılan ve bulunamayan Cherif Chekatt isimli saldırgan, akşam 20.00 sıralarında kanlı eylemini gerçekleştirdi. Elindeki silahta mermiler bitince iki kez şarjör değiştiren Chekatt, 3 kişiyi öldürdü. 8'i ağır 13 kişiyi ise yaraladı. Yaralı olarak bir taksiye binip bölgeden uzaklaştı.

Chekatt'ın Fransa‘da, 2011‘de iki yıl hapis cezası aldığı ve 6 ay cezaevinde kaldığı belirtildi. Bu olaydan bir süre sonra Almanya'ya geçen Chekatt, Baden Württemberg Eyaleti'nin Singen Mahkemesi'nde, gasp suçundan ceza aldı ve 2017 yılında Almanya'dan sınır dışı edildi.

“ÇOK TEHLİKELİ TERÖRİST” LİSTESİNDE

Fransız emniyeti tarafından “çok tehlikeli” diye nitelenen ve “Fiche S” isimli, tehlikeliler listesine konulan Chekatt'ın, saldırı günü tutuklanması için harekete geçildiği öğrenildi. Saldırıdan bir kaç saat önce, “Silahlı soygun” nedeniyle evinde arama yapılan ve bulunamayan Chekatt, akşam 20.00 sıralarında Noel pazarı yakınında kanlı eylemini gerçekleştirdi. Savcılık, “terörist saldırı ve katliam, terör örgütü kurma” suçlarıyla Chekatt hakkında yeni bir soruşturma başlattı.

EVİNDE EL BOMBALARI BULUNDU

Bu arada, Chekatt'ın evinde yapılan aramada el bombaları ele geçirildiği öğrenildi. En az üç yerde saldırı planlayan saldırganın, iki kez şarjör değiştirdiği, müdahale eden bir asker tarafından yaralandığı açıklandı. Saldırıdan sonra, Almanya sınırında kontroller başladı ve geçişler için 90 dakikalık bekleme süreleri konuldu. Yüzlerce polis ve iki helikopter saldırganı her yerde arıyor.

Arama çalışmaları devam ederken Fransız savcılığından arka arkaya açıklamalar geldi. Savcı Remy Heitz, “Saldırı sırasında bazı görgü tanıkları Ckehatt’ın Allahu Ekber diye bağırdığını söyledi. Saldırgan takip listesindeydi ve Fransa, Almanya ve İsviçre’de 27 kez hüküm giymişti” dedi.