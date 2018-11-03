Sualtı otelinde bir gece 275 bin TL

Maldivler’de dünyanın ilk denizaltı oteli açıldı. Eşsiz bir deniz manzarası sunan 5 yıldızlı otel 15 milyon dolara inşa edildi...

Uluslararası bir otel zinciri, dünyanın ilk sualtı otelini açtı. Maldivli mimar Ahmet Salim tarafından tasarlanan otel, suyun 5 metre derinliğinde yer alıyor. Basınca dayanıklı camdan inşa edilen otel, turistlere eşsiz bir deniz manzarası sunuyor.

HER HİZMET VAR

Konuklar, dilediklerinde otelin su üstündeki kısmında da kalabiliyor. Otelde masaj, restoran ve spor salonu hizmetleri de veriliyor. 15 milyon dolara inşa edilen otelde konaklamanın bedeli ise gecelik 50 bin dolar (yaklaşık 275 bin TL).

ULAŞIM JET SKİ VEYA DENİZ UÇAĞI İLE

Singapurlu mühendisler tarafından inşa edilen otel anakaradan uzak bir bölgede bulunuyor. Konuklar otele gitmek için ya jet skiye ya da deniz uçağına biniyor.