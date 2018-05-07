Süreç resmen başladı… ABD, Kudüs’e tabelaları asmaya başladı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıması sonrası 14 Mayıs'ta Amerikan Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e resmen taşınacak. Açılışına bir hafta kala ABD Büyükelçiliği tabelaları Kudüs yollarına asıldı.

Trump’ın kararı uyarınca ABD Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması İsrail devletinin 70. kuruluş yıldönümü olan 14 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Taşınmanın geçici adresi, Kudüs’ün güneyindeki Arnona semtinde bulunan ABD Konsolosluğu. Konsolosluğa giden yollara ABD Büyükelçiliği tabelaları asılmaya başlandı.

İsrail’in Haaretz gazetesi, bütün büyükelçiliğin bir günde taşınmayacağını, bu adrese ilk olarak ABD Büyükelçisi David Friedman’ın geleceğini, diğer çalışanların Tel Aviv’den zaman içerisinde nakledileceğini belirtti.

“Taşınma süreci yıllar alabilir, zira yeni bir büyükelçiliğin inşası uzun ve pahalı bir proje” diyen Haaretz, kalıcı büyükelçiliğin nereye inşa edileceğinin henüz netleşmediğini belirtti.