Suriye ABD öncülüğündeki güçlerin beyaz fosfor kullanımı için BM’ye başvurdu

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın, Hacin'deki hava saldırıları sırasında ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yasaklı beyaz fosfor kullanımının araştırması için Birleşmiş Milletler'e (BM) talep gönderdiği bildirildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığına göre Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM’den sivillerin ölüm ve yaralanmalarına yol açan Hacin’deki hava saldırıları sırasında ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yasaklı beyaz fosfor kullanımının araştırmasını talep etti.

ÖLÜM VE YARALANMALAR MEYDANA GELDİ

Sputnik’te yer alan habere göre, Bakanlığın BM’ye ve BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Başkanı’na gönderdiği mektuplarda, fosforun kullanımı ‘alışılageldik ve sürekli hale gelen’ tutum olarak nitelendi. Hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere sivil halk arasında ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği belirtilen mektuplarda, şöyle devam edildi:

“Suriye BMGK’yı bir kez daha dünya genelinde barış ve güvenliğin sağlanması için sorumluluk üstlenmeye ve bu suçlarla ilgili uluslararası soruşturma açmaya, söz konusu suçları kınamaya, onlara son verilmesi ve ileride tekerrürüne izin verilmemesi için derhal önlem almaya, ayrıca ABD ve diğer ülkelere ait güçlerin Suriye topraklarındaki yasadışı düşmanca varlıklarına son vermeye çağırıyor.”

SANA ajansı dün ABD’nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Deyr ez Zor bölgesindeki Hacin kentinin birkaç mahallesine düzenlediği bombardımanda beyaz fosfor mühimmatı kullandıklarını bildirmişti.