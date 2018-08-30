Dışişleri Bakanı Muallim: İdlib’de kimyasal saldırı mizanseni için 44 çocuk kaçırıldı

Suriye'de İdlib gerginliği sürerken Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'den dikkat çeken bir iddia geldi. Muallim, Beyaz Miğferler’in İdlib'de kimyasal saldırı mizanseninde kullanmak üzere 44 çocuğu kaçırdıklarını ileri sürdü.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Sputnik’te yer alan habere göre Muallim açıklamasında, ”Beyaz Miğferler gibi sözde bir örgütün kurulmasının arkasında İngiliz özel servisleri var, onlar mali destek veriyor, onlar yönetiyor. Kimyasal silahların kullanımı ile ilgili önceden üretilen senaryoların arkasında da onlar vardı ve şimdi de İdlib’de kimyasal silah kullanımıyla ilgili de benzer bir mizansen hazırlıyorlar” ifadelerine yer verdi.

“44 ÇOCUK KAÇIRDILAR”

Suriye Dışişleri Bakanı, ”Elimizdeki verilere göre onlar bu yakınlarda İdlib bölgesinde kimyasal silahların kullanımıyla ilgili bu gösteriyi gerçekleştirmek için 44 çocuk kaçırdı” vurgusu yaptı.

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“GUTA'DAKİ PROVOKASYONUN AYNISINI HAZIRLIYORLAR”

ABD'nin İdlib'de daha önce Guta'da yapılan provokasyonun aynısını hazırladığını, bunun Kaide’nin Suriye kolu olan Nusra Cephesi militanlarının korunması amacıyla yapıldığını söyleyen Muallim, ”Şimdi de onlar, Suriye'yi vurmak için aynı senaryoyu tekrarlamaya çalışıyorlar. Tüm bunlar, el Nusra militanlarını kurtarmak amacıyla ve elbette bu bölgedeki istikrarsızlığın devam etmesi için yapılıyor” dedi.

“SONUNA KADAR GİTMEYE KARARLIYIZ”

Suriye yönetiminin İdlib'deki militanların imha edilmesi konusunda sonuna kadar gitmeye kararlı olduğunu belirten Muallim, “İdlib konusunda sonuna kadar gitmeye hazırız. En önemli hedefimiz, El Nusra Cephesi militanlarıdır. Fakat isteyen herkesle mümkün mertebe azami sayıda yerel uzlaşmaların organizasyonuna öncelik verdiğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.

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“MİLİTANLARI YOK EDECEĞİZ”

Suriye yönetiminin ‘sivil halk arasında olası kayıpların önlenmesi için maksimum çaba göstereceğini' söyleyen diplomat, “Bu niyetimizi göstermek için uzlaşmak isteyenlerle koordinasyon halinde Ebu Zuhur Havaalanı üzerinden sivil halkı tahliye etmek istedik, fakat El Nusra militanları bu planları engelledi, insanların birçoğunu alıkoydu ve şimdi de tutmaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.