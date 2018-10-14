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Suriye ile Irak sınır kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor

Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallim, Irak ile sınırları tekrar açmak için işlemlerin hızlandırılmasını görüştü.

Sozcu.com.tr
android-time 21:04 14 Ekim 2018
Haberler Dünya
Suriye ile Irak sınır kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor
Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallim, Irak ile sınırları tekrar açmak için işlemlerin hızlandırılmasını görüştü.

Suriye’nin SANA haber ajansına göre, Suriye Dışişleri Bakanı Muallim ve Iraklı yetkililer Şam’da sınır kapaılarının yeniden açılmasını görüşmek üzere bir araya geldi. İşlemlerin hızlandırılmasını isteyen Suriye’nin bu yönde adımları teşvik etmek için görüşmeyi istediği bildirildi.

ABD ordusu Irak ile Suriye arasındaki otobanı kapatmış ve sınır geçişlerini kotrol altına almak istemişti. Hali hazırda Albu Kamal sınır kapısı sadece diplomatik ve askeri konularda kullanılabiliyor.

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ÜRDÜN İLE ANLAŞTILAR

Suriye’nin geçtiğimiz hafta komşusu Ürdün ile yaptığı görüşmeler sonucunda bu ülkeyle sınırları tekrar açtığı biliniyor.

Reuters

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Son güncelleme: android-time 21:2514.10.2018
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