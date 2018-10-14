Suriye ile Irak sınır kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor

Suriye’nin SANA haber ajansına göre, Suriye Dışişleri Bakanı Muallim ve Iraklı yetkililer Şam’da sınır kapaılarının yeniden açılmasını görüşmek üzere bir araya geldi. İşlemlerin hızlandırılmasını isteyen Suriye’nin bu yönde adımları teşvik etmek için görüşmeyi istediği bildirildi.
ABD ordusu Irak ile Suriye arasındaki otobanı kapatmış ve sınır geçişlerini kotrol altına almak istemişti. Hali hazırda Albu Kamal sınır kapısı sadece diplomatik ve askeri konularda kullanılabiliyor.
ÜRDÜN İLE ANLAŞTILAR
Suriye’nin geçtiğimiz hafta komşusu Ürdün ile yaptığı görüşmeler sonucunda bu ülkeyle sınırları tekrar açtığı biliniyor.
Reuters
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