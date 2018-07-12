Suriye ordusu Dera yakınındaki Tafas’ın kontrolünü sağladı

Suriye hükümet güçleri, Dera kenti yakınındaki Tafas kentinde kontrolü ele geçirip belediye Başkanlığı binası üzerine Suriye bayrağı astı.

Sputnik muhabirinin bölgeden aktardığına göre, Tafas’ın Suriye ordusunun kontrolüne geçmesi konusunda bugün nihai mutabakat sağlandı.Tafas Belediye Başkanlığı binası üzerine Suriye bayrağı asılırken kent sakinleri, Suriye ordusunu büyük bir coşkuyla karşıladı.

Dera’nın 13 kilometre batısındaki Tafas’ta bulunan militanlar, Rus askerinin aracılığıyla düzenlenen barış görüşmelerini birçok kez çıkmaza sokmuştu. Yaklaşık 2 hafta önce ‘Ceyş Halid bin Valid’ militanları, IŞİD’e katıldıklarını duyurmuştu.

Rus askeri yetkililerin yasadışı silahlı gruplarla yaptığı müzakerelerin sonucunda onlarca yerleşim birimi ve Dera kent sınırları içinde kalan Ürdün sınır hattının büyük bölümü çatışma yaşanmadan Suriye ordusunun kontrolüne geçti. Güvenlik güçleri, Dera’nın batısında ve Kuneytra’da IŞİD ve El Nusra’ya (yeni adıyla Fetih el Şam) karşı mücadelesini sürdürüyor.