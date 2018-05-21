Suriye ordusu: Şam IŞİD’den temizlendi

Suriye ordusunun, IŞİD'in Şam'ın güneyinde bulunan son kalesini imha ettiği ve başkentin militanlardan tamamen temizlendiği belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre Suriye ordusu, Şam’ın güneyinde IŞİD’in ileri karakolu işlevini gören Hacer el Esved bölgesinde kontrolü ele geçirdi.

Sputnik’e konuşan bir askeri kaynak, Yermuk kampında kontrolü sağlayan Suriye hükümet güçleri ile Şam’ın güney mahallelerinden gelen birliklerin Hacer el Esved’de bir araya gelerek IŞİD’in son kalesini ele geçirdiğini anlattı.

Daha önce Suriye ordusunun Şam’ın güneyindeki Yermuk kampını militanlardan temizlediği ve Suriye bayrağını dalgalandırdığı belirtilmişti.