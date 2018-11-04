Suriye sınırında skandal görüntüler! ABD askerleri ve YPG’li teröristler aynı karede

Suriye'nin kuzey doğusunda bulunan terör örgütü YPG/PKK'ya sözde IŞİD ile mücadelede destek veren başta ABD olmak üzere uluslararası güçler Türkiye sınırında teröristlerle birlikte görüntülendi.

ABD ordusuna mensup bir grup askerle YPG/PKK’lı teröristlerin bir arada görüntülendiği fotoğrafları Reuters haber ajansı geçti.

Ajans fotoğraflar için “Türkiye sınırına yakın Haseke bölgesinde ABD askerleri ve Suriye Demokratik Güçleri’nin ortak devriye görevi” notunu paylaştı.

Türkiye’nin bölgedeki YPG/PKK varlığına karşı gerçekleştirdiği operasyonlar ve ABD’nin bu operasyonlara karşı mesafeli tavrı son günlerde iki ülke arasında yaşanan gerginliğe de yansımıştı.