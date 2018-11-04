Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suriye sınırında skandal görüntüler! ABD askerleri ve YPG’li teröristler aynı karede

Suriye'nin kuzey doğusunda bulunan terör örgütü YPG/PKK'ya sözde IŞİD ile mücadelede destek veren başta ABD olmak üzere uluslararası güçler Türkiye sınırında teröristlerle birlikte görüntülendi.

Sozcu.com.tr
android-time 19:11 4 Kasım 2018
Haberler Dünya
Suriye sınırında skandal görüntüler! ABD askerleri ve YPG’li teröristler aynı karede
Suriye'nin kuzey doğusunda bulunan terör örgütü YPG/PKK'ya sözde IŞİD ile mücadelede destek veren başta ABD olmak üzere uluslararası güçler Türkiye sınırında teröristlerle birlikte görüntülendi.

ABD ordusuna mensup bir grup askerle YPG/PKK’lı teröristlerin bir arada görüntülendiği fotoğrafları Reuters haber ajansı geçti.

Reuters

Reuters

Ajans fotoğraflar için “Türkiye sınırına yakın Haseke bölgesinde ABD askerleri ve Suriye Demokratik Güçleri’nin ortak devriye görevi” notunu paylaştı.

Reuters

Reuters

Türkiye’nin bölgedeki YPG/PKK varlığına karşı gerçekleştirdiği operasyonlar ve ABD’nin bu operasyonlara karşı mesafeli tavrı son günlerde iki ülke arasında yaşanan gerginliğe de yansımıştı.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 19:1704.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar