Suriye sınırında skandal görüntüler! ABD askerleri ve YPG’li teröristler aynı karede

ABD ordusuna mensup bir grup askerle YPG/PKK’lı teröristlerin bir arada görüntülendiği fotoğrafları Reuters haber ajansı geçti.
Ajans fotoğraflar için “Türkiye sınırına yakın Haseke bölgesinde ABD askerleri ve Suriye Demokratik Güçleri’nin ortak devriye görevi” notunu paylaştı.
Türkiye’nin bölgedeki YPG/PKK varlığına karşı gerçekleştirdiği operasyonlar ve ABD’nin bu operasyonlara karşı mesafeli tavrı son günlerde iki ülke arasında yaşanan gerginliğe de yansımıştı.
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