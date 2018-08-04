Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suriye’de flaş gelişme… Rusya’dan gizli hat üzerinden ABD’ye mektup

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford'a iki ülke arasındaki gizli hat üzerinden mektup gönderdiği haberlerini doğruladı.

android-time 15:04 4 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Suriye’de flaş gelişme… Rusya’dan gizli hat üzerinden ABD’ye mektup
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford'a iki ülke arasındaki gizli hat üzerinden mektup gönderdiği haberlerini doğruladı.

Reuters’in ABD hükümetinden alınan bir belgeye dayandırdığı haberinde Gerasimov’un Dunford’a iki ülke arasında faal olan gizli hat üzerinden bir mektup göndererek Suriye’de işbirliği önerilerini ilettiği belirtilmişti.

Basına yansıyan haberlerle ilgili bir açıklama yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, Gerasimov’un mevkidaşına mektup gönderdiğini doğrulayarak, “ABD tarafının ikili temasları yalnızca karşılıklı mutabakatla kamuoyuna duyurma konusundaki anlaşmalara uymaması hayal kırıklığı yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: android-time 15:0604.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar