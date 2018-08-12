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Suriye’de kurulan Ulusal Ordu: Sadece Türkiye destekliyor, yolun başındayız

Reuters haber ajansı, Türkiye'nin desteğiyle Suriye'de kurulan Ulusal Ordu'nun üst düzey isimleriyle görüştü ve ordunun detaylarını paylaştı... Ordunun albayı Haitham Afisi, "Bizi sadece Türkiye destekliyor. Yolun başındayız ama zorlukların üstesinden geleceğiz" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
android-time 09:51 12 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Suriye’de kurulan Ulusal Ordu: Sadece Türkiye destekliyor, yolun başındayız
Reuters haber ajansı, Türkiye'nin desteğiyle Suriye'de kurulan Ulusal Ordu'nun üst düzey isimleriyle görüştü ve ordunun detaylarını paylaştı... Ordunun albayı Haitham Afisi, "Bizi sadece Türkiye destekliyor. Yolun başındayız ama zorlukların üstesinden geleceğiz" açıklamasını yaptı.

İç savaşın bitmek bilmediği Suriye’de Türkiye’nin desteğiyle Suriyeli muhalifleri bir araya getiren Ulusal Ordu, Reuters’a kapılarını açtı. Azez bölgesinde bulunan ordunun başındaki Albay Haitham Afisi açıklamalarda bulundu. Reuters’ın haberinde Türkyie’nin bölgedeki varlığının okul ve hastane inşaatının yanı sıra bölgede PTT’ye ait 5 ofis açıldığı belirtildi.

Ulusal Ordu'ya mensup askerlerin mezuniyet törenini Reuters kaydetti.

Ulusal Ordu’ya mensup askerlerin mezuniyet törenini Reuters kaydetti.

Afisi, son bir yıl içerisinde zorluklar yaşadıklarını açıklarken, “Daha yolun başındayız. Çok sorunla karşılaştık ama onların üstesinden geleceğiz. Yeni kurallarımız var, herkes üniforma giymek zorunda ve rastgele ateş etmek yasaklandı” ifadesini kullandı. Afisi, “Ulusal orduya bütün destek Türkiye’den geliyor, başka bir partner ülke yok. Türkiye’nin desteği askerlerin maaşları, lojistik destek ve gerekli olması durumunda silahları kapsıyor. Düşmanlarımız ise Esad, PKK ve IŞİD” açıklamasını yaptı.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Afisi, gerekli olması durumunda Ulusal Ordu’nun Türkiye’nin destek verdiği muhaliflerin yanına İdlib’e gidebileceğini söylerken, “Biz devrim amacı taşıyan bütün gruplara elimizi uzatmaya hazırız” dedi.
 

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