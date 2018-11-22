Suriye’de sıcak gelişme… Türkiye sınırına gözetleme noktası kuruluyor

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye ve bölgedeki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Mattis, Türkiye-Suriye sınırına IŞİD'e karşı "gözlem noktaları" oluşturulacağını söyledi. Mattis, bölgedeki ABD askerinin buraya kaydırılacağını dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bölgedeki son gelişmeler ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu… Mattis, ABD’nin Türkiye-Suriye sınırına gözlem merkezleri kurulacağını duyurdu. Bu kararın, olası bir IŞİD tehdidi karşısında Türk yetkilileri uyarmak için aldığını dile getiren Mattis, Suriye’deki 2000 ABD askerinden bazılarının buraya kaydırılacağını dile getirdi.

Mattis, “Suriye sınırında, Suriye’nin kuzeyindeki sınırda gözlem noktaları kuruyoruz çünkü bölgede gördüğümüz bir şeyi ve tehdidi Türklere aktaran ve onları uyaran olmak istiyoruz” dedi. Türkiye ile ABD arasında terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/PYD krizi yaşanırken Mattis, “Burada amacımız IŞİD’in bölgede kalan parçalarını da ortadan kaldırmak” dedi.

ZOR BİR SAVAŞ VAR

ABD’nin destek verdiği ve omurgasını terör örgütleri PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin bölgede çalışmalara devam edeceği ifade edilirken Reuters haber ajansı, “Gözlem merkezleri Türkiye ve SDG’nin IŞİD’e karşı mücadelesine odaklanmasını amaçlıyor” yorumunu yaptı.

Mattis, “Bu, Orta Fırat Vadisi'nde savaşanların savaştan çekilmemesini ve coğrafi halifelikten geriye kalan kısmını bitirmeye devam etmelerini sağlamak üzere dizayn edilmiştir. Düşman küçük bir alana sıkıştıkça, ellerindeki alanları daha da güçlendiriyorlar ve tabii kaç ay önceden beri ifade ettiğimiz gibi orada zor bir savaş var” dedi.