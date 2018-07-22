Suriye’de sıcak hareketlilik: Tahliye edildi

İsrail, Suriye'nin güneybatısında faaliyet gösteren sivil savunma ağı Beyaz Baretliler (White Helmets) üyelerini, İsrail üzerinden Ürdün'e tahliye ettiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Beyaz Baretlilerin tahliyesi talebinin ABD ve Avrupa ülkelerinden geldiğini söyledi. İsrail medyası, yaklaşık 800 üyenin gece yarısı Golan Tepeleri’nden Ürdün’e tahliye edildiğini bildirdi.

Beyaz Baretliler, Suriye’de savaşın devam ettiği bölgelerde ‘gönüllü iş gücü’ çalışmaları yürüttüklerini söylüyor. Yalnızca muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde görev alsalar da ‘tarafsız olduklarını’ öne sürüyorlar. Ancak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya ve bölgeyi takip eden bazı gözlemciler Beyaz Baretlilerin cihatçı gruplarla bağlantılı olduğunu ve muhalifleri desteklediklerini söylüyor. Beyaz Baretlilerin bulunduğu Suriye’nin güneybatısında hükümete bağlı birliklerin operasyonları devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri, grup üyelerinin yaşamlarının ‘tehlikede olduğu’ gerekçesiyle tahliye operasyonunu başlattıklarını duyurdu. IDF, grup üyelerini ‘İsrail üzerinden komşu ülkeye geçirmelerine’ rağmen ‘Suriye savaşına müdahale etmeme politikalarını da koruduklarını’ belirtti.