PYD/YPG’den skandal açıklama: Emir almıyoruz, Afrin’e gidiyoruz

ABD'nin Ankara'nın bütün tepkilerine rağmen silahlandırdığı terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD ve YPG'den rezalet bir açıklama geldi. Omurgasını terör örgütünün oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Sputnik'e açıklama yaparak, "ABD'den emir almıyoruz, Afrin'e gidiyoruz" deme küstahlığında bulundu.

ABD ve Türkiye arasında ciddi bir krize sebep olan Suriye’deki terör örgütü uzantıları, bugün küstah bir açıklamada bulundu. Omurgasını terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin oluşturduğu ve ABD tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri’nden yetkililer bugün bölgedeki durumla ilgili küstahça ifadeler kullandı.

Türkiye’nin itirazlarına rağmen terör örgütüne silah yardımında bulunan ABD’ye yönelik açıklamalarda bulunan SDG’den üst düzey bir isim Rus haber kaynağı Sputnik’e konuştu. Omurgasını terör örgütünün oluşturduğu SDG’den temsilci, “IŞİD’e karşı düzenlediğimiz operasyona ara verdik ve Afrin’e yöneldik. ABD’den hiçbir emir almayacağız ve fakat Afrin’e güvenlik gerekçesiyle kaç sayıda SDG’linin gittiğini söylemeyeceğim” dedi.

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Böylelikle Türkiye’nin Suriye’de itirazlarının ne kadar haklı olduğu ve ABD’nin omurgasını terör örgütünün oluşturduğu SDG’ye destek vermesinin bölgede ne kadar tehlikeli sonuçları olacağı, SDG’nin Sputnik’e yaptığı açıklamalarla gözler önüne serildi.