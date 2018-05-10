Suriye’den İsrail’in saldırısıyla ilgili flaş açıklama

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in saldırısının 'Şam'a yönelik saldırganlıkta yeni bir evre' olduğunu açıkladı.

Suriye’nin devlet ajansı SANA’nın aktardığına görei, açıklamada ” Doğrudan çatışma Şam’a yönelik saldırganlıkta yeni bir evrenin başlangıcının sinyalini veriyor. İsrail’in saldırgan davranışı bölgede tansiyonu arttırmaktan başka bir şeye yol açmayacak” dendi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman saldırı sonrası açıklamasında , Suriye’deki ‘neredeyse tüm İran altyapısının vurulduğunu’ söylemişti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi ise saldırıda 5’i Suriye askeri, 18’i yabancı savaşçı olmak üzere 23 hükümet yanlısı savaşçının öldüğünü öne sürmüştü.

İsrail işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’ndeki mevzilerine Suriye topraklarından 20 füze atıldığını açıklamış ve saldırıdan İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nü sorumlu tutarak İran’a ait hedeflere misilleme saldırısı yaptığını açıklamıştı.

İsrail ordu sözcüsü Jonathan Conricus yaklaşık 70 füzenin atıldığını ve bunlar arasında Suriye’den füzelerin atıldığı bölgelerin, istihbarat, lojistik ve depolama tesislerinin olduğunu söylemişti. Conricus İsrail2e atılan füzelerin Demir Kubbe hava savunma sistemince önlendiğini de söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise İsrail’in attığı füzelerin yarısından fazlasının Suriye hava savunma sistemi tarafından önlendiğini açıklamıştı.