Suriye’den, ‘teröristleri temizleyeceğiz’ açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallim BM Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Muallim, “Biz Suriye’deki çatışmalarda rol oynamayan her ülkeden gelecek yardımı severek kabul ederiz. Ancak koşullu yardım öneren ve teröristlere yardım etmeye devam eden ülkeler bu kapsamda değil” ifadelerini kullandı.
Muallim ayrıca, savaş sırasında ülkeyi terk eden ve mülteci konumuna gelen Suriyelilerin dönüşü için hazırız mesajı verdi.
“TEMİZLENMELİ”
Muallim ayrıca, “Suriye topraklarının tamamı teröristlerden temizlenmeli” açıklamasında bulundu. Muallim, Şam’ın kimyasal silah kullandığı iddialarının, Suriye’ye yönelik saldırıları meşrulaştırma amacıyla ortaya sürüldüğünü belirtti.
Reuters
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