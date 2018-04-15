Suriye’nin vurduğu noktalar uydudan gözüktü

ABD medyası, ABD-Fransa-İngiltere tarafından Suriye'de vurulan üç askeri tesisin uydu görüntülerini yayınladı.

ABD, Fransa ve İngiltere Cuma gecesi Suriye'de bazı hedeflere yönelik hava saldırı gerçekleştirmişti.

ABD medyası, Pentagon tarafından vurulan üç askeri tesisinin uydu görüntülerini yayınladı. Uydu fotoğraflarında, hedeflere gönderilen 105 füzenin gerçekleştirdiği yıkım görülüyor.

Öte yandan ABD, İngiltere ve Fransa, kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili bağımsız bir araştırmanın yürütülmesi için hazırladıkları ortak karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sundu. Duma'ya yönelik kimyasal saldırı ile ilgili araştırma yapılması çağrısının yapıldığı karar tasarısında, insani yardımların kesintisiz sürmesi ve Suriye'nin BM nezdindeki barış görüşmelerine katılması çağrısı yapıldı.