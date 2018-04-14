Suriye’yi vuran liderler konuştu

Suriye'ye düzenlenen ortak operasyonu yürüten ABD, Fransa ve İngiltere liderleri, operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk açıklama ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Operasyon başladıktan sonra kameralar karşısına geçen Trump, ABD, İngiliz ve Fransız güçleri ile birlikte, kimyasal silah kullandığı öne sürülen Esad güçlerini vurduklarını duyurdu. Konuşmasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad´ın, erkek, kadın, çocuk demeden sivilleri hedef aldığını, kimyasal silahlarla onları soluksuz, acılar içinde bıraktığını söyleyen Trump, `Bütün bunlar bir insanın yapacağı şeyler olamaz, bunlar bir canavarın işlediği suçlardır´ dedi.

Dünyada kimyasal silahların yasaklandığına değinen Trump, “Giriştiğimiz harekatın amacı, kimyasal silahların kullanımına, üretilmesine ve dağıtılmasına karşı güçlü bir engel koymak. Bu engeli kurmak ABD´nin de ulusal önceliklerinden biri” ifadelerini kullandı.

Trump, bu saldırının Rusya´nın Suriye´yi kimyasal silah kullanımı konusunda engelleyememesinin doğrudan bir sonucu olduğunu savundu. Rusya’ya da çağrı yapan Trump, Moskova´nın karanlık yolu mu seçeceğine yoksa medeni uluslar arasına mı katılacağına karar vermesi´ gerektiğini söyledi ve operasyonların kimyasal silahlar kullanmaya son verene kadar süreceğini ifade etti.

May: Çok düşündüm

İngiltere Başbakanı Theresa May ise operasyonla ilgili düzenlediği basın toplantısında bütün diplomatik yolları kullandıklarının altını çizerek, “Müdahale tek alternatif yol olmuştur. Bu müdahale, sivil kayıplarının sonlandırılması için yapılmıştır. İnsani dramı engellemek için yapılmış bir saldırıdır. Bu konuda çok düşündüm ve bu kararın İngiltere’nin uluslararası çıkarları doğrultusunda olduğuna karar verdim. Başka bir alternatifi tercih ederdim ancak böyle bir imkanımız olmadı” ifadelerini kullandı.

Sınırlı ve hedefi belirli bu saldırıların hiç kimseyi şaşırtmaması gerektiğini belirten May, bu saldırının sadece masum insanları korumak için değil uluslararası kuralların korunması için de yapıldığını da belirtti.

Macron: Kırmızı çizgi aşıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye’de ABD ve İngiltere ile ortak gerçekleştirdikleri operasyon hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine düzenlediği kimyasal saldırı ile “kırmızı çizginin aşıldığını” kaydetti. Macron, kimyasal saldırının arkasında Esad rejiminin olduğunu belirterek ABD ve İngiltere ile gerçekleştirdikleri saldırının Suriye rejiminin kimyasal silah üretim tesisleri ile sınırlandırıldığını vurguladı.





NATO: Destekliyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik askeri operasyonu desteklediğini belirterek, “Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejiminin kimyasal silah tesislerine karşı yürüttüğü operasyonu destekliyorum. Bu, Suriye rejiminin, Suriye halkına kimyasal silahlarla daha fazla saldırı yapmasını engelleyecek” dedi.

NATO'nun, Suriye’nin kimyasal silah kullanımını uluslararası norm ve anlaşmalara açık bir ihlal olduğunu ifade ederek sürekli kınadıklarını belirten Stoltenberg, “Kimyasal silahların kullanımı kabul edilemez” diye konuştu. Stoltenberg, şunları kaydetti: “NATO, kimyasal silah kullanımını uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit olarak görüyor ve Kimyasal Silah Sözleşmesini korumanın önemli olduğuna inanıyor. Bu, uluslararası toplum tarafından kolektif ve etkili bir cevap gerektirmektedir.”