Sürücüsüz Uber bir kadını öldürdü

ABD'nin Arizona eyaleti Tempe şehrinde bir kadın bisikletiyle yol alırken sürücüsüz Uber aracı tarafından ezildi. Talihsiz kadın olay yerinde can verdi.

Sürücüsüz Uber, Amerika’nın Arizona eyaleti Tempe şehrinde bir yayayı ezdi. Kadın olay yerinde ölürken, Uber yetkililerinden olayla ilgili “Yaşanan olaydan dolayı üzgünüz, olayın açığa kavuşması için yetkililerle iş birliği yapmaya hazırız” açıklaması yapıldı.

KADIN BİSİKLETE BİNİYORDU

ABD'nin Arizona eyaletinin Tempe kentinde bir Uber’in sürücüsüz aracı bisiklet kullanan bir kadına çarparak ölümüne neden oldu.

Polis, sürücüsüz aracın, kimliği 49 yaşındaki Elaine Herzberg olarak belirlenen kadın bisiklet sürücüsüne yaya yolundan geçerken çarptığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Kaza sonrasında Uber, San Francisco, Pittsburgh, Phoenix ve Toronto’daki kendi hizmetlerini askıya aldığını açıkladı. İHA