Suudi Arabistan’a bir şok daha… Sözleşmeyi çöpe attılar

2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın ardından zor günler geçiren Riyad yönetimine bir şok da ABD'den geldi. ABD'li lobi şirketi The Glover Park Group, Suudi Arabistan ile çalışmayacaklarını duyurdu.

Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından büyük tepki çeken Suudi Arabistan beklemediği yerden darbe aldı… Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki Başkonsolosluğu’na girdikten sonra sırra kadem basan Cemal Kaşıkçı’nın ardından tatmin edici bir açıklama yapılmazken, Riyad yönetimine bir şok da ABD’den geldi.

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Suudi Arabistan adına lobi faaliyetleri yapan The Glover Park Group’un bundan böyle Suudi Arabistan’la çalışmayacağı iddia edildi. İddiayı Washington Post gazetesine aktaran bir yetkili, kararın pazartesi günü Suudi Arabistan yetkililerine duyurulduğunu açıkladı. İsmini açıklamayan yetkili, Suudi Arabistan’ın Washington’daki Büyükelçiliği için ‘hükümet ilişkileri ve iletişim danışmanlığı’ hizmeti karşılığında ayda 150.000 dolar ödediğini söyledi.