Suudi Arabistan’da kadın sürücüler için kadın trafik denetçileri mezun oldu

Kadınların otomobil kullanmasına izin verilmesinin ardından hazırlıkların devam ettiği Suudi Arabistan'da bugün ilginç bir diploma töreni gerçekleşti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kadın sürücülerin karıştığı kazaya müdahale edecek kadın sigorta denetçileri mezun oldu ve görevlerine atandı.

Son dönemde reform üstüne reform yaşayarak tüm dünyanın dikkatini çeken Suudi Arabistan’da bugün ilginç bir tören yaşandı… Kadınlara direksiyon başına geçme hakkının tanındığı ülkede, kadın sürücülerin kaza yapmaları durumunda müdahale edecek kadın trafik polis memurları mezun oldu.

Özel sigorta şirketi Najm tarafından özel bir eğitimden geçen ve daha sonra mezun olmaya hak kazanan 40 kadın bugün mezun oldu. Başkent Riyad’da gerçekleşen törende 40 kadın diplomalarını alarak görev yerlerine atandı. Zorlu bir eğitimin ardından göreve başlayacak kadınların özellikle kadınların dahil olduğu kazalarda müdahale edeceği ve rapor yazacağı belirtildi.

Bu pazar günü kadınlar ilk defa resmi olarak direksiyon başına geçecek ve mezun olan kadın görevliler çalışmaya başlayacak. Najm isimli şirketin Riyad yönetimi ile birlikte çalıştığı belirtilirken, kadınlar için sürücü eğitimi veren okulların ve kursların da arttığı belirtildi. Sigorta şirketinin iletişim direktörü Maha el-Shneifi, “Kadın denetçiler kazaya karışanlardan birinin kadın olması durumunda olay yerine gidecek ve bir rapor hazırlayacak. Henüz 40 kişi mezun oldu ama gelecekte kaç kişiyi daha işe alacağımız belli değil, talebe göre rakamı artırabiliriz” dedi.