Suudi Arabistan’dan bir açılım daha… 41 kadın atandı!

Kadınlara yönelik açılımları 'hızlandıran' Suudi Arabistan'dan bir hamle daha geldi. Kabe-i Şerif ve Mescidi Nebevi’nin Genel İdare Başkanı Şeyh Dr. Abdurrahman el Saudi, 41 kadını Haremeyn'in idaresine yönetici olarak atadığını açıkladı.

Haremeyn İşleri Başkanlığı bünyesinde kurulan ilk ‘Kadınlar Medya ve Halklar İlişkiler Bölümü’nün Başkanı Dr. Fatima Bin Zeyd Al Raşud oldu.

Haremeyn İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ülkemizin 2030 vizyonuna bağlılığının göstergesi ve bu vizyonu uygulama çalışmasında kadınlara önemli bir mesaj olarak, 2030 vizyonunu gerçekleştirilmesinde kadınların temel direk olması ve halkın menfaati için böyle bir atamanın gerekli olduğu” ifadeleri kullanıldı.

Al-Sudais, Harameyn İşleri Başkanlığı’nın, kadınların, Şer-i düzenlemeler gereğince refah ve gelişim sağlayacak daha geniş ufuk açacak alanlarda görev almalarını sağlamaya çalıştığını vurguladı.

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Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan’da kadınlara yönelik birçok adım atıldı. Yalnız seyahat etmek isteyen kadınlara vize yolu açılırken, asker olmak isteyen kadınlar için de başvurular açılmıştı.

Bu hamleleri kadınlara özel sinema salonlarının açılması izlerken, son olarak da kadınların araba kullanma yasağı ortadan kalkmış ve trafiğe çıkmalarına izin verilmişti.