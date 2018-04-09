Suudi Arabistan’dan milyar dolarlık çılgın proje

Son dönemde sosyal konularda yaptığı atılımlarla dünyanın dikkatini çeken Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, ABD temaslarının ardından Fransa'ya gitti. Bugün bir dizi görüşme gerçekleştiren Selman, Belçika büyüklüğündeki El-Ula'ya milyar dolarlık müze yapmak için anlaşma imzaladı.

Suudi Arabistan’da son dönemde başlayan reform dalgası devam ediyor. ABD’de başta teknoloji devleri olmak üzere birçok şirket ve temsilciyle temasta bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Avrupa turuna başladı.

Fransa temaslarıyla Avrupa’da görüşmelerini sürdüren Selman, Suudi Arabistan’ın turizm gelirlerini artırmak için çılgın projesini açıkladı. Reuters’a konuşan yetkililer, yarın gerçekleştirilecek imza töreniyle birlikte ülkeye dev bir açık hava müzesi yapılacağını açıkladı.

Milyar dolarlık açık hava müzesi projesini El-Ula kentine kurması planlanan Selman’ın son dönemde petrole olan ekonomik bağımlılığını ortadan kaldırmak için farklı hamlelerde bulunduğu biliniyordu. Fakat yarın resmiyet kazanacak çılgın projede yaklaşık 22.500 kilometrekarelik bir alana yayılacak. Başkent Riyad’ın 1000 kilometre batısındaki kente inşa edilecek açık hava müzesi yaklaşık olarak Belçika boyutlarında.

Suudi yetkililer dev projenin yılda 1.5-2.5 milyon turist çekmesi bekleniyor.