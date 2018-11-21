Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suudi Arabistan’dan ‘Prens Selman’ın taht sırasının değiştirilmesi’ iddialarına tepki

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Cemal Kaşıkçı meselesi sebebi ile kraliyet ailesinde bazı isimlerin Veliaht Prens Selman’ın tahta çıkma sırasının değiştirilmesini önerdikleri yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi. Cubeyr, bu iddialar hakkında, “Şok edici ve kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

android-time 21:16
Haberler Dünya
Suudi Arabistan’dan ‘Prens Selman’ın taht sırasının değiştirilmesi’ iddialarına tepki
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Cemal Kaşıkçı meselesi sebebi ile kraliyet ailesinde bazı isimlerin Veliaht Prens Selman’ın tahta çıkma sırasının değiştirilmesini önerdikleri yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi. Cubeyr, bu iddialar hakkında, “Şok edici ve kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD merkezli bir haber kanalına verdiği röportajda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi sebebi ile kraliyet ailesinde bazı isimlerin Veliaht Prens Selman'ın tahta çıkma sırasının değiştirilmesini önerdikleri yönünde uluslararası basına yansıyan haberleri değerlendirdi.

İLGİLİ HABERSuudilerin müttefikine Fransa'da suç duyurusuSuudilerin müttefikine Fransa'da suç duyurusu

Haberleri , “Şok edici ve kabul edilemez” olarak yorumlayan Bakan el-Cubeyr, “Bunlar saçma ve uygunsuz. Suudi Arabistan'ın liderliği Kral tarafından temsil edilir ve Veliaht Prens, kadın ya da erkek olsun, her Suudi için kırmızıçizgidir” ifadelerini kullandı. İHA

İLGİLİ HABERPrens Salman'ın gölge adamı el-KahtaniPrens Salman'ın gölge adamı el-Kahtani

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 21:2121.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar