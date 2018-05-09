Suudi Arabistan’dan sert İran açıklaması: Aynısını yaparız

ABD Başkanı Donald Trump, dün ülkesinin İran'la varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı feshetmesinin ardından bölgede sular ısınmıştı. İran konusunda Suudi Arabistan'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, İran'ın nükleer programına geri dönmesi durumunda ülkesinin de nükleer silahlar edineceğini söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, ABD’nin İran’la varılan nükleer anlaşmadan çekilmesini katıldığı bir televizyon kanalında değerlendirdi.

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“AYNISINI YAPARIZ”

Cubeyr, programda Suudi Arabistan’ın nükleer silah edinip edinmeyeceğine yönelik soruya çarpıcı şekilde yanıt verdi. Cubeyr, “İran nükleer silah üretebilecek kapasiteye ulaşırsa, biz de halkımızı korumak için ne gerekiyorsa ve aynısını yaparız” ifadelerini kullandı.

“ARTIK SON VERMELİ”

Yemen’deki son gelişmelere de değinen Cubeyr, İran’ın Husilere balistik füze sağlamaya artık son vermesi gerektiğini vurguladı.

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“ÇOK CİDDİ SONUÇLARI OLUR”

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da dün yaptığı açıklamada, ülkesinin İran’la varılan nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015 yılında askıya alınan İran’a yönelik ekonomik yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini söylemişti. Trump dün de “İran nükleer programını yeniden başlatırsa çok ciddi sonuçları olur; İran müzakere edecek ya da bir şeyler olacak” ifadelerini kullanmıştı. AA