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Suudi Arabistan’dan Suriye’ye operasyon sinyali

Reuters'ın son dakika haberinde Suudi yetkililerin Suriye'ye bir askeri operasyonu gündemine aldığı iddia edildi. Suudi Devlet Televizyonu'na dayandırılan haberde, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın, "Eğer daha geniş bir koalisyon oluşturulma teklifi gelirse Suriye'ye asker gönderebiliriz" açıklamalarına yer verildi.

android-time 17:57 17 Nisan 2018
Haberler Dünya
Suudi Arabistan’dan Suriye’ye operasyon sinyali
Reuters'ın son dakika haberinde Suudi yetkililerin Suriye'ye bir askeri operasyonu gündemine aldığı iddia edildi. Suudi Devlet Televizyonu'na dayandırılan haberde, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın, "Eğer daha geniş bir koalisyon oluşturulma teklifi gelirse Suriye'ye asker gönderebiliriz" açıklamalarına yer verildi.

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Son güncelleme: android-time 17:5917.04.2018
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