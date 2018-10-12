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Son dakika: Suudi heyet Kaşıkçı için Ankara’da

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Suudi Arabistan'dan bir heyet, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Türkiye'ye geldi. Suudi heyetin İstanbul yerine Ankara'ya gelmesi kafaları karıştırdı. Zira Kaşıkçı İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolurken, soruşturma da İstanbul'da sürdürülüyor. Heyetin Ankara'da hangi temaslarda bulunacağı açıklanmadı.

Sozcu.com.tr
android-time 12:32 12 Ekim 2018
Haberler Dünya
Son dakika: Suudi heyet Kaşıkçı için Ankara’da
Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Suudi Arabistan'dan bir heyet, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Türkiye'ye geldi. Suudi heyetin İstanbul yerine Ankara'ya gelmesi kafaları karıştırdı. Zira Kaşıkçı İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolurken, soruşturma da İstanbul'da sürdürülüyor. Heyetin Ankara'da hangi temaslarda bulunacağı açıklanmadı.

Ankara’ya ulaşan Suudi heyetle Türk yetkililer arasında hafta sonunda görüşmeler yapılması bekleniyor.  Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı’dan, 2 Ekim’de resmi işlemler için gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı’nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul’a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Son güncelleme: android-time 13:1912.10.2018
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