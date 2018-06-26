Suudi medyasından Erdoğan’a küstah hakaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pek çok konuşmasında savunduğu ve "Araplar Türkler'i arkadan vurdu" türü inanışların yanlışlığına dikkat çekmesine karşın, Araplar'dan kendisiyle ilgili sürekli olumsuz haberler geliyor. Son örnek, bir Arap gazetesinden. Gazete seçimin hemen ertesinde, Erdoğan'a hakaretler içeren sözde bir şiir yayınladı.

Suudi Arabistan’da yayın yapan Ajel, Türkiye’nin sandık başına gittiği kritik seçimin ardından, Erdoğan’a hakaretler içeren bir şiir yayımladı. Gazetenin internet sitesinde yer alan şiirin hakaret yer almayan kısımlarında, “Kudüs senin zamanında kaybedildi” tarzı saçma ifadeler bulunuyor.

ARAP DÜNYASI İLE İLİŞKİLER GERGİN

Öte yandan Türkiye ile özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler son bir senedir inişli çıkışlı bir dönem geçiriyor. Türkiye ve BAE’nin arası, Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’in ‘Medine Kahramanı’ olarak bilinen Fahreddin Türkkan’ı ‘hırsız’ olarak suçlayan bir tweet paylaşmasıyla bir anda dibe vurmuştu. Tweette ayrıca “İşte Erdoğan’ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu” gibi deli saçması iddialar da yer alıyordu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın ise Mısır ziyareti sırasında Türkiye, İran ve Katar’ı kastederek “şeytan üçgeni” ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. İddianın üzerine Türkiye’den konuyla ilgili sert tepkiler gelmişti ancak Suudi Arabistan, prensin bu şekilde bir açıklama yaptığını yalanlamıştı.

ERDOĞAN SAVUNUYORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki yıllarda Türk-Arap ilişkileriyle ilgili yaptığı açıklamalarda ilişkileri geliştirme yönünde ifadeler kullanmıştı.

Mart 2010’da İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu’nca (USAK) düzenlenen “Değişen Dengeler ve Türkiye’nin Artan Önemi” konulu konferansta konuşan Erdoğan Araplarla ilgili olarak şu sözleri söylemişti:

“Araplar bizi arkadan vurdu… Hep bunu söylerler. Hatta ben, avami olacak kusura bakmayın ama köpekleri bile ‘Arap, Arap’ diye çağıran bir anlayışı yaşadık bu ülkede.”

Cumhurbaşkanı, Haziran 2010’da İstanbul’da toplanan Türk-Arap İşbirliği Forumları’nın açılışında yaptığı konuşmadaysa, Türk-Arap ilişkileriyle ilgili şöyle konuşmuştu:

“Türk dış politikasında bir eksen kaymasından, bir yön değiştirmeden bahsedenler, açık söylüyorum bu gelişmeleri görmeyenlerdir. Türkiye'nin Batı'dan koptuğunu iddia edenler art niyetli, kötü niyetli bir propagandanın taşeronlarıdır. Yüz yıl boyunca, Türkiye ile Arap dünyası, işte bu art niyetli propagandanın bir neticesi olarak birbirine sırtını dönmüş, birbirinden uzak kalmıştır. Türk-Arap dostluğu geçmişe dayanır. İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un şu dizeleri bu gerçeği ortaya koyar: Türk Arap'sız yaşayamaz; kim ki yaşar der, delidir. Arabın, Türk hem sağ gözüdür, hem sağ elidir.”