Suudi prens devrim gibi kararını açıkladı

Suudi Arabistan'da veliaht prens Selman, ülkedeki kadınlar için aldığı devrim niteliğindeki kararını açıkladı. Buna göre, Suudi kadınlar artık "saygılı" giyindikleri sürece çarşaf giymek zorunda olmayacaklar.

Suudi Arabistan’da reformlar devam ediyor. Veliaht Prens Selman tarafından açıklanan son reform ise ülkedeki kadınları çok yakından ilgilendiriyor.

Selman, Suudi kadınların “uygun ve saygılı” bir şekilde giyindikleri takdirde, çarşaf gitmek zorunda olmadıklarını duyurdu.

Veliaht Prens, CBS kanalına verdiği röportajda, “Şeriat kanunları gayet açık, kadınların, aynı erkekler gibi, “saygılı” bir şekilde giyinmeleri gerekiyor. Bunun siyah çarşaf şeklinde olması gerekmiyor” ifadelerini kullandı.

Selman, “1979 yılından önce Suudi Arabistan'da hayatı doğal bir biçimde yaşıyorduk. Din, siyah çarşafı şart koşmuyordu. Kadının örtünmek için siyahı kullanması kendi seçimidir” dedi.

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