Suudi prens gizli anlaşmayı itiraf etti

Suudi Arabistan'daki prenslere yönelik operasyonda gözaltına alınan ve yaklaşık 3 ay sonra serbest kalan Prens El Velid bin Talal, Bloomberg'e verdiği röportajda hükümetle yaptığı bir anlaşma neticesinde serbest bırakıldığını açıkladı.

Türk medyasında “Bodrum aşığı prens” olarak da tanınan El Velid bin Talal, Bloomberg’e verdiği röportajda Suudi Arabistan’daki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında geçirdiği süreci anlattı. Serbest kalmak için hükümetle bir anlaşmaya vardığını itiraf eden Talal, anlaşmanın detaylarıyla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı.

“Hükümet ile karşılıklı olarak orta yolu bulduk” ifadelerini kullanan Talal, uluslararası yatırım şirketinin yüzde 95 hissesinin de hala kendisinde olduğunu ifade etti.