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SON DAKİKA! Suudi Prens havalimanında intihar etti!

Suudi Prens Bandar bin Khalid bin Abdulaziz'in, İngiltere'nin başkenti Londra Uluslararası Havalimanı'nda balkondan atlayarak intihar ettiği açıklandı. Suudi yetkililer olayla ilgili detay vermekten kaçındı.

Sozcu.com.tr
android-time 09:04 15 Mart 2018
Haberler Dünya
Suudi Prens Bandar bin Khalid bin Abdulaziz'in, İngiltere'nin başkenti Londra Uluslararası Havalimanı'nda balkondan atlayarak intihar ettiği açıklandı. Suudi yetkililer olayla ilgili detay vermekten kaçındı.

Arap basınında yer alan haberlere göre, İngiliz yetkililer tarafından sınırdışı edilmek istenen Suudi Prens, Bandar bin Khalid bin Abdulziz, Londra Uluslararası Havalimanı’nda balkondan atlayarak intihar etti. 12 Mart’ta yaşandığı açıklanan intihar Suudi yetkililer tarafından da doğrulandı. Prensin daha önce Suudi yetkililer tarafından ülkeye dönme çağrısı aldığı ancak reddettiği ifade ediliyor.

Suudi yetkililer olayla ilgili detay vermekten kaçındı.

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Son güncelleme: android-time 09:5215.03.2018
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