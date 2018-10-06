Suudi Prens’ten kendisini tehdit eden Trump’a sert yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ordusunun desteği olmasa '2 hafta bile iktidarda kalamayacağı' konusunda Suudi Kralı'nı uyardığına dair açıklamasına Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan yanıt geldi. Suudi Veliaht Prens, "Suudi Arabistan ABD'den 30 yılı aşkın süre önce vardı" dedi.

ABD’nin Orta Doğu’da uzun süredir en sağlam ilişkilere sahip olduğu müttefiklerinden Suudi Arabistan ile, “Biz olmasak 2 hafta dayanamazdınız” krizi devam ediyor… ABD’nin her açıklaması olay yaratan başkanı Donald Trump’ın hafta içinde Suudi Arabistan’a yönelik, “Biz olmasaydınız siz 2 hafta bile iktidarda kalamazdınız” açıklamasının ardından Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman açıklamalarda bulundu.

Bloomberg televizyonuna konuşan Selman, Trump’a çok sert yanıt verdi. Selman, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin ABD’den 30 yıl önce var olduğunu ve ülkesinin, güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyeceğini söyledi. Veliaht Prens, “Suudi Arabistan tarihte 1744’ten bu yana mevcut. Sanıyorum, ABD’den 30 yılı aşkın süre önce vardı” derken Trump’ın son açıklamalarının çok isabetli olmadığını belirtti.

ABD İLE ÇALIŞMAYI SEVİYORUM

Prens, “Suudi Arabistan güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyecektir. ABD’den aldığımız tüm silahların parasını ödedik. Bunlar bedavadan gelen silahlar değil” ifadesini kullandı. Ülkesinin, bu meseleye “Herhangi bir dost, iyi ya da kötü şeyler söyleyebilir.” nazarında baktığını ifade eden Muhammed bin Selman, “ABD Başkanı ile çalışmayı seviyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler yüzde 99 iyi ilerlerken, yüzde 1 kötü bir mesele gündeme geldi” ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan’da prensler ve iş adamlarının aralarında bulunduğu yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınanların 35 milyar dolardan fazla mal varlığına el konulduğuna dikkati çeken Veliaht Prens, bu kişilerden büyük çoğunluğunun serbest bırakıldığını, sadece 8’inin soruşturmasının devam ettiğini anlattı.