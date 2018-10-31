Suudi savcı soruşturmayı bitirdi… Ülkesine dönüyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında İstanbul'a gelen Suudi Başsavcı Suud Muceb'in incelemelerini tamamladığı ve ülkesine dönmek üzere Atatürk Havalimanı'na gittiği bildirildi.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye’ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, İstanbul’daki incelemelerini tamamladı.

Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak iki gün önce özel uçakla İstanbul’a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile yaklaşık 1 saat 15 dakika görüşmüştü.

Muceb, dün yine adliyeye giderek Fidan’la yaklaşık 1 saat görüştükten sonra beraberindeki heyetle ülkesinin Levent’teki başkonsolosluğuna gelerek burada yaklaşık 1.5 saat kalmıştı.

Başsavcı, dün gece saat 00.10 sıralarında da İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü’ne gitmişti.

İncelemelerini tamamlayan Muceb’in ülkesine dönmek üzere Atatürk Havalimanı’na gittiği bildirildi.