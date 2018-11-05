Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suudiler nükleer santral inşa etmeye hazırlanıyor

Suudi prens Muhammed bin Salman, pazartesi günü Suudi topraklarında nükleer tesis projesi başlattı.

Sozcu.com.tr
android-time 22:28 5 Kasım 2018
Haberler Dünya
Suudiler nükleer santral inşa etmeye hazırlanıyor
Suudi prens Muhammed bin Salman, pazartesi günü Suudi topraklarında nükleer tesis projesi başlattı.

Suudi Haber Ajansı tarafından servis edilen habere göre, Suudi prens Salman ülkedeki ilk nükleer reaktör projesini başlattı. Prens Salman’ın reformist olarak anılmasına neden olan yedi projeden biri olan nükleer reaktör projesi için ilk adım atılmış oldu.

Prensin atom enerjisi dışında, yenilenebilir enerji kaynakları, tuzlu suyu tatlı suya dönüştürme, genetik tıp ve havacılık endüstrisi gibi projelerini de hayata geçireceği Kral Abdullah Teknoloji ve Bilim Şehri’ni ziyaret ettiği ve nükleer reaktör projesini buradan başlattığı bildirildi.  Reuters

İLGİLİ HABERSuudiler Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının adalete teslim edileceğini belirttiSuudiler Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının adalete teslim edileceğini belirtti

 

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 22:3005.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar