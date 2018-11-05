Suudiler nükleer santral inşa etmeye hazırlanıyor

Suudi prens Muhammed bin Salman, pazartesi günü Suudi topraklarında nükleer tesis projesi başlattı.

Suudi Haber Ajansı tarafından servis edilen habere göre, Suudi prens Salman ülkedeki ilk nükleer reaktör projesini başlattı. Prens Salman’ın reformist olarak anılmasına neden olan yedi projeden biri olan nükleer reaktör projesi için ilk adım atılmış oldu.

Prensin atom enerjisi dışında, yenilenebilir enerji kaynakları, tuzlu suyu tatlı suya dönüştürme, genetik tıp ve havacılık endüstrisi gibi projelerini de hayata geçireceği Kral Abdullah Teknoloji ve Bilim Şehri’ni ziyaret ettiği ve nükleer reaktör projesini buradan başlattığı bildirildi. Reuters