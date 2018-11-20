Suudiler’den Türkiye’ye boykot çağrısı

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Türkiye'nin detaylı soruşturmasından rahatsız olan Suudiler Türkiye'ye karşı boykot çağrısında bulundu.

Daha önce kurduğu sosyal medya ordusu ile muhalif isimlere karşı operasyonlar gerçekleştiriği ortaya çıkan Suudi Prens Salman’a yakın isimlerin sosyal medyadan Türk ürünlerine boykot çağrısı yaptığı görüldü.

Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki isim olarak anılan Prens’in itibarının Türkiye tarafından zedelendiğini düşünen Suudiler marka ve ürün resimleri paylaşarak ülkelerine ithal edilen Türk ürünlerini boykot etme çağrısında bulundu.