Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suudiler’den Türkiye’ye boykot çağrısı

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Türkiye'nin detaylı soruşturmasından rahatsız olan Suudiler Türkiye'ye karşı boykot çağrısında bulundu.

android-time 19:17
Haberler Dünya
Suudiler’den Türkiye’ye boykot çağrısı
Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Türkiye'nin detaylı soruşturmasından rahatsız olan Suudiler Türkiye'ye karşı boykot çağrısında bulundu.

Daha önce kurduğu sosyal medya ordusu ile muhalif isimlere karşı operasyonlar gerçekleştiriği ortaya çıkan Suudi Prens Salman’a yakın isimlerin sosyal medyadan Türk ürünlerine boykot çağrısı yaptığı görüldü.

turk-urunleri-boykot-suudi

Paylaşımlarda “Sevgili vatandaş ülkemize ve liderimize karşı yürütülen bu kirli kampanyanın altında bulunan Türkleri boykot edelim” denildi.

 

Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki isim olarak anılan Prens’in itibarının Türkiye tarafından zedelendiğini düşünen Suudiler marka ve ürün resimleri paylaşarak ülkelerine ithal edilen Türk ürünlerini boykot etme çağrısında bulundu.

turk-boykot

 

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar