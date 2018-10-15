Suudilere büyük şok… Dev şirketin CEO’su gelmiyor

Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından ABD-Suudi Arabistan-Türkiye ekseninde gerilim devam ediyor... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu ay gerçekleşmesi planlanan yatırım konferansına JPMorgan'ın CEO'sunun ve Ford CEO'sunun katılmayacağı açıklandı. "Bölgenin Davos'u" olarak bilinen etkinliğe katılmayacağı duyurulan JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon'un gerekçesi resmi olarak duyurulmadı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı muamması henüz çözüme kavuşmadı, fakat tansiyon yükselmeye devam ediyor… Bu ay içerisinde Riyad’da dünyanın önde gelen iş insanları ve yatırımcılarının bir araya geleceği zirveden kopuşlar başladı.

Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından tepki göstererek etkinliğe katılmayacağını açıklayan bazı isimlere dün çok büyük bir yönetici daha dahil oldu. JPMorgan Chase’in CEO’su bu yılki etkinlikte yer almayacağını duyurdu. Resmi olarak ayrılık sebebine dair bir açıklama yapılmazken, Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından bir tepki olarak etkinliğe ayrılmama kararı alındığı tahmin ediliyor.

Öte yandan JPMorgan’ın açıklamasının ardından Ford Motor’un Başkanı Bill Ford da etkinliğe katılmayacağını açıkladı.

ABD ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilim sonrasında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Riyad yönetimine tepki göstereceklerinin sinyalini vermişti. Önceki haftalard etkinliğe katılacağını açıklayan Mnuchin’in sözcüsü, “Bu hafta etkinliğe katılıp katılmayacağımıza dair bir değerlendirme yapacağız” dedi.

YAYIN KURULUŞLARI DA GİTMİYOR

“Çöl’deki Davos” olarak bilinen Gelecek Yatırım İnisiyatifi Konferansı’na her yıl çok sayıda teknoloji, eğlence, medya ve yatırım dünyasından isimler katılıyor. Etkinlikten ayrılan isimlerin büyük çoğunluğu Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolmasını bir gerekçe olarak gösteriyor.

Bu sırada yayın kuruluşları da tepki göstererek etkinlikten ayrılma kararı aldı. CNN, Financial Times, New York Times, CNBC ve Bloomberg tepki olarak etkinliğe katılmayacaklarını duyurdu.

Kaşıkçı’nın ardından Uber’in CEO’su Dara Khosroshahi, Viacom’un CEO’su Bob Bakish ve milyarder Steve Case etkinliğe gitmeyeceklerini açıklamıştı.