Tacikistan’da imamlara bir haller oldu: Lenin heykeli diktiler

Orta Asya medyası, Tacikistan'ın güneyindeki Müslüman din adamlarının camilerde topladıkları haftalık bağışlarla Lenin heykelini restore ettiklerini işledi. Bolşevik Devrimi'nin ardından kurucusu olduğu Sovyetler Birliği'nde dinlere savaş açan Vladimir Lenin, 70 yıl boyunca bölgede ateizmin yaygınlaşmasına sebep olmuştu.

Dünya basını, Tacikistan’ın Şaruz kentindeki imamları konuşuyor… Şaruzlu imamların gündem olma sebebi ise Sovyetler Birliği döneminde dine savaş açan ve ateizmi yaygınlaştıran Bolşevik Devrimi’nin lideri Vladimir Lenin’in heykelini dikmesi.

Bölgede 1980 yılında yapılan ve 2 yıl önce kimliği belirsiz kişiler tarafından devrilen Lenin heykelini yeniden yapan ve altın sarısı rengine boyadıkları heykelle birlikte bölgedeki parkı elden geçiren ve fıskiyeleri yaptıran imamlar her camiden haftada 100 dolar bağış toplandığını açıkladı.

İmamlar, heykeli yeniden dikme ve çevreyi düzenleme kararının arkasında belirli bir sebep olmadığını açıkladı. Yerel basında yer alan haberlerde imamların, bölgeyi güzelleştirmek için böyle bir işe giriştiği vurgulandı. Kent meclisine talebin imamlardan geldiği açıklanırken, belediyede görevli Mehriniso Rajabova, “İmamlar parkı düzenledi, temizledi ve heykeli tamir etti” ifadesi kullanıldı.

Sovyetler Birliği tarafından 1980 yılında yapılan heykelden tam 11 yıl sonra bağımsızlığını ilan eden Tacikistan’da çok sayıda Lenin heykeli yıkılmıştı. Şaruz’daki heykel ise “tarihi değer” taşıdığı gerekçesiyle yıkılmamıştı.