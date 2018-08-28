Akdeniz’de sular ısınıyor… Tahran, Şam Suriye ordusunun yeniden inşası için anlaştı

Suriye'de 7 yıldır bitmek bilmeyen iç savaşta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Dün Rusya Savunma Bakanlığı'nın, "ABD, Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor" açıklamasının ardından bugün İran'dan yeni bir hamle geldi. Tahran ve Şam yönetimleri, Suriye ordusunun yeninden yapılandırılması ve askeri işbirliği konusunda anlaşmaya vardı. İran, Suriye'deki "varlığının ve katılımının" devam edeceğini belirtti. Öte yandan Rus donanmasının çok sayıda savaş gemisi ve denizaltıyı Akdeniz'e gönderdiği açıklandı.

Suriye’de gerilim tırmanıyor… İç savaşın ve insanlık dramının bitmek bilmediği Suriye’de diplomatik ve askeri adımlar, tansiyonu yükseltti. Dün Rusya’dan gelen peş peşe açıklamaların ardından bugün İran ve Suriyeli yetkililerin birlikte adım atma konusunda anlaşmaya varmasıyla birlikte Suriye’de ve Akdeniz’de gergin bir bekleyiş başladı.

“ABD PROVOKASYONA HAZIRLANIYOR”

Önceki gün Rusya’dan bölgeyle ilgili şaşkına çeviren bir açıklama gelmişti… Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de 2 gün içinde kimyasal saldırı provokasyonunun gerçekleştirilmesinin planlandığı istihbaratı aldıklarını, bu yöntemle yine Suriye ordusunun sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanacağını ve saldırı için bahane oluşturulacağını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov “ABD, İdlib'de planlanan kimyasal saldırı provokasyonu ile bağlantılı olarak Ortadoğu'daki kruz füzesi sayısını arttırmaya devam ediyor” demişti.

Rusya’nın bu açıklamasının ardından bugün bölgede sıcak bir gelişme yaşandı… İran ve Suriye savunma bakanları iki ülke arasındaki askeri işbirliğini artırmak ve Tahran’ın Suriye ordusunu yeniden yapılandırmasını sağlamak üzere anlaştı. İki günlük resmi bir ziyaret kapsamında Suriye’de bulunan İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Suriyeli mevkidaşı Ali Abdullah Eyüb ile bir araya geldiği görüşmeler sonrası Tahran merkezli yarı resmi Tasnim haber ajansına bir açıklama yaparak, anlaşma ile ülkesinin Suriye’deki “varlığının ve katılımının” devam edeceğini kaydetti.

“YENİDEN İNŞA”

İran Savunma Bakanı, “Suriye kriz aşamasından artık yeniden yapılanma aşamasına geçiyor” ifadesini kullanırken, “Bu anlaşma ile Suriye askeri sanayinin yeniden inşasının önünü açtık” şeklinde konuştu. Hatemi, Suriye ordusunun tam kapasitesinin yeniden kazanmasını hedeflediklerini belirtirken, anlaşmanın imzalandığı günün akşamı Lübnan merkezli El Mayadin televizyonuna da bir söyleşi verdi.

Savunma Bakanı Hatemi söyleşide anlaşmanın Suriye’nin savunma sanayinin rehabilitasyonunu içerdiğini belirtirken, anlaşmanın en önemli unsurunun “Suriye ordusunun ve savunma endüstrisinin yeniden inşası” olduğunu belirtti. Hatemi ayrıca ülkesinin Şam’a “iyi bir hizmet” sunacağının altını çizdi. İran Savunma Bakanı ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

RUSYA DA GEMİ GÖNDERDİ

ABD’nin bölgede varlığını kuvvetlendirdiği iddialarının ardından Rusya da Akdeniz’e çok sayıda savaş gemisi gönderdi. Rus gazetesi Izvestia, en az 10 savaş gemisi ve 2 denizaltının Akdeniz’e gönderildiğini duyurdu. Gazetenin haberinde gemilerin çoğunda Kalibr füzesi bulunduğu açıklanırken, gazeteye konuşan yetkililer, Rusya’nın Esad’ın ordusuna destek sağlayacağını ifade etti.

SON 10 GÜNDE 4 KRİTİK GÖRÜŞME

Suriye konusunda çözüme ulaşmak için Türkiye ve Rusya arasında da sıkı bir görüşme trafiği yaşandı… Moskova'da yapılan Türkiye ve Rusya Savunma Bakanları arasındaki son görüşmede Rusya'dan Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyinin ‘normalleştirilmesi' konusunda bir plan önerildi. Ancak planın ayrıntıları basına açıklanmadı. Rusya ile Türkiye arasında son 10 günde gerçekleşen kritik görüşme trafiği şöyle işledi;

– 14 Ağustos'ta Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

– 17 Ağustos'ta Moskova'da Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Şoygu ile bir araya geldi. Görüşmeye MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.

– 24 Ağustos Moskova – Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile bir araya geldi.

– 24 Ağustos Moskova- Savunma Bakanı Akar ile mevkidaşı Şoygu yeniden görüştü.