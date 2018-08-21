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Taliban bayram dinlemedi… Başkan konuşurken bombaladılar

Taliban, bayram için yapılan bütün ateşkes çağrısına rağmen, bu sabah başkanlık binasına roket fırlattı. Saldırı sırasında canlı yayında olan Devlet Başkanı Eşref Gani, "Eğer roketlerle Afganistan’ı alt edeceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar” dedi.

android-time 11:56 21 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Taliban bayram dinlemedi… Başkan konuşurken bombaladılar
Taliban, bayram için yapılan bütün ateşkes çağrısına rağmen, bu sabah başkanlık binasına roket fırlattı. Saldırı sırasında canlı yayında olan Devlet Başkanı Eşref Gani, "Eğer roketlerle Afganistan’ı alt edeceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar” dedi.

Taliban, bayrama rağmen hükumetin ateşkes çağrısına uymayarak terör saldırılarına devam ediyor. Dün 170 kişiyi kaçıran ve 20'sini esir alan Taliban, Başkent Kabil'deki devlet başkanlığı binasına roketli saldırı düzenledi.

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Polis can kaybının olmadığını bildirdi. Saldırı sırasında Devlet Başkanı Eşref Gani, televizyon kanallarında canlı yayında konuşuyordu. Konuşması patlama sesleriyle bölünen Gani, “Eğer roketlerle Afganistan'ı alt edeceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar” diyerek Taliban'a meydan okudu.

Başkan Ghani saldırı sırasında canlı yayındaydı.

Başkan Ghani saldırı sırasında canlı yayındaydı.

Polis, ilk roket saldırısının başkanlık ofisinin yakınına ikincisinin de NATO birliğinin ve ABD Kabil Büyükelçiliği’ne geldiğini ancak hiç kimsenin zarar görmediğini bildirdi.

Afgan Güçleri roketlerin fırlatıldığı evi tespit ederek evin etrafını kuşattı ve eve hava saldırısı düzenledi. Polis 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son güncelleme: android-time 12:3221.08.2018
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