Tanzanya’da korkunç feribot kazası: En az 86 ölü yüzlerce kayıp

Tanzanya, tarihinin en korkunç kazalarından birini bu sabah yaşadı… Kıyısı Tanzanya’da da bulunan dünyanın en büyük ikinci tatlı su gölü Victoria Gölü’nde seyreden bir yolcu teknesi battı. En az 300 kişiyi taşıyan tekne göldeki en büyük ada olan Ukerewe’nin açıklarında battı. Yetkililer, bilet satış sisteminin çöktüğünü ve dolayısıyla geminin kapasitesinden fazla yolcu taşıdığını açıkladı.
Yetkililer 37 kişinin kurtarıldığını açıklarken, Mwanza bölge polisi şefi Jonathan Shana, ölü sayısının 86 olduğunu duyurdu.
Shana, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve en az 200 kişinin kayıp olduğunu ve dolayısıyla ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini açıkladı.
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