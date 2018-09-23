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Tanzanya’daki feribot faciasında ölü sayısı 224’e yükseldi

Tanzanya'daki Viktorya Gölü’nde iki gün önce adalar arası yolcu taşıyan feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 224’e yükseldi.

android-time 23:04 23 Eylül 2018
Haberler Dünya
Tanzanya’daki feribot faciasında ölü sayısı 224’e yükseldi
Tanzanya'daki Viktorya Gölü’nde iki gün önce adalar arası yolcu taşıyan feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 224’e yükseldi.

Tanzanya’daki Viktorya Gölü'nde iki gün önce yaşanan feribot faciasında bilanço artıyor. Yetkililer ölü sayısının 224'e çıktığını, arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Feribot firmasının müdürü gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLAR:REUTERS

FOTOĞRAFLAR:REUTERS

Feribot 101 kişi kapasiteliydi

Tanzanya Hükümeti Genel Sekreteri John Kijazi, ülke başkanının felaketten sorumlu kişilerin tutuklanması emrini verdikten sonra ölü sayısının yükseldiğini gazetecilere duyurdu. Yetkililer 101 kapasiteli feribota kaç kişinin bindiğini ise henüz tespit edemedi.

FOTOĞRAFLAR:REUTERS

FOTOĞRAFLAR:REUTERS

Öte yandan, 1996 yılında Viktorya Gölü'nde batan başka bir feribotta 500 kişi hayatını kaybetmişti. 2012 yılında aynı gölde yaşanan diğer bir kazada da 145 kişi yaşamını yitirmişti.

İHA

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