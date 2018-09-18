Tarihi görüntüler… Kim Jong-un sarıldı bırakmadı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzye Kore lideri Kim Jong-un ile bu yılki 3. görüşmesinde Pyongyang'a gitti... Büyük bir heyetin eşlik ettiği Moon, son 11 yılda Kuzey Kore'ye giden ilk Güney Kore lideri oldu.

PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları sonrası barış mesajlarının hakim olmaya başladığı Kore Yarımadası, tarihe geçecek bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor. Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore lideri Kim’le bu yılki 3. görüşmesi için Pyongyang’da.

Seul Hava Üssü’nden havalanıp Sarı Deniz üzerinden direkt uçuş rotasını kullanıp 80 dakikalık bir uçuşla Pyongyang’a varan Moon ve First Lady Kim Jong-sook’u, uçağın indiği Sunan Uluslararası Havalimanı’nda Kim, kız kardeşi Kim Yo-jong ve eşi Ri Sol-ju bizzat karşıladı.

Havalimanında ellerinde Kore bayrakları tutan yüzlerce kişinin de hazır beklediği görüldü. Moon’a 21 Eylül’e kadar sürecek ve nükleer silahlardan arınmanın ana gündem maddesini oluşturduğu resmi ziyaretinde Samsung, LG ve Hyundai Moto gibi teknoloji devlerinin üst düzey isimleri eşlik ediyor. Heyetin ‘K-Pop ayağını’ oluşturan Güney Koreli sanatçılar Ailee ve Zico’nun da zirve kapsamındaki bir organizasyonda sahneye çıkması bekleniyor.