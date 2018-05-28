Tarihi şarap açık artırmada rekor kırdı

Fransa'da 1774 yılında üretilen bir şarap rekor fiyata satıldı. Açık artırmada toplam 103 bin 700 euro fiyat biçilen şarap, 2011'deki 57 bin euroluk rekoru da tarihe gömmüş oldu.

Fransız şarabı tarihi bir rekor kırdı… Fransa’nın Jura bölgesine özgü olan sarı şarabı (vin jaune) 103.700 euroya alıcı buldu. Kral 16. Louis döneminde üretilen aynı şaraptan bir şişe 76 bin 250, bir diğer şişe de 73 bin 200 euroya satıldı.

87 santilitrelik şişelerde bulunan sarı şaraplar Anatoile Vercel tarafından üretilmişti. Jura bölgesinin şarap yapımıyla ünlü merkezi Abois’da, Vercel’in akrabalarının elinde bulunan şişelerin dünyadaki en eski şaraplardan olduğuna inanılıyor. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Jura Encheres müzayede evinden Brigitte Fenaux, “Şarapların bu fiyata satılacağını tahmin etmiyordum. 2011’deki rekor 57 bin euroydu” diye konuştu. AFP, 1994’te 24 şarap tadım uzmanından oluşan bir heyetin şaraba 10 üzerinden 9,4 puan verdiğini yazdı.