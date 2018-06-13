Tarihi zirve sonrası Japonya’dan açıklama

Japonya, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Singapur'da yaptığı görüşmenin ardından Kore Yarımadası'ndaki gerilimin azaldığını belirtti.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Hükümet Sözcüsü, Kabine Baş Sekreteri Yoshihide Suga, basına yaptığı açıklamada, “(Kuzey Kore’den)

gelebilecek füzeler için her daim tetikte beklemek anlamına gelen zor güvenlik koşullarının zirve sayesinde hafiflediği açık.” dedi.

Suga, ABD Başkanı Trump’ın, uzun yıllar önce Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japonlar konusunu da gündeme getirmiş olmasını memnuniyetle karşıladı.

Hükümet Sözcüsü Suga, Japonya’nın, ABD ve Güney Kore ile iş birliği içinde nükleer silahların yok edilmesi sürecine yardım etmeyi teklif edeceğini belirtti.

Trump ve Kim, dün, Kore Yarımadası için tarihi önem taşıyan görüşmelerinin akabinde kapsamlı bir belge imzalamıştı. Belge, Kuzey Kore ve ABD’nin Kore Yarımadası’na barışın getirilmesi ve refahı artırması konularında çok sayıda taahhüt içeriyor.

Belgede, “Başkan Trump, Kuzey Kore’ye güvenlik garantisi vermeyi taahhüt etti. Kim Jong-un, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılmasının tamamlanması için kati ve sarsılmaz taahhüdünü teyit etti.” ifadelerine yer verilmişti.