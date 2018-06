Tarihi zirvede tokalaşma krizi… Eli havada kaldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Pyongyang’dan ayrılışı ile başlayan haberdeki ilginç anlardan biri ABD Başkanı Trump’ın Kuzey Kore heyetinden üst düzey askeri yetkili ile el sıkışması sırasında yaşandı.

Trump’ın askeri selamı ülkesinde de tartışma yarattı. Ülke medyasına konuşan emekli bir general olan Paul D. Eaton, Kuzey Korelilerin askeri bir selamı değil “dikkatli bir diplomasiyi” hak ettiklerini söyledi.

North Korea TV aired previously unseen behind-the-scenes footage of President Trump and Kim Jong Un’s #SingaporeSummit, including a moment where Trump saluted a North Korean general. pic.twitter.com/RSHZ3ETKCN

— PBS NewsHour (@NewsHour) 14 Haziran 2018