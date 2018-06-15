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Tarihi zirvede tokalaşma krizi… Eli havada kaldı

Kuzey Kore televizyonu Salı günü Singapur'daki Donald Trump-Kim Jong-un zirvesine ilişkin video haberini görüşmeden iki gün sonra yayımladı.

android-time 15:26 15 Haziran 2018
Haberler Dünya
Tarihi zirvede tokalaşma krizi… Eli havada kaldı
Kuzey Kore televizyonu Salı günü Singapur'daki Donald Trump-Kim Jong-un zirvesine ilişkin video haberini görüşmeden iki gün sonra yayımladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Pyongyang’dan ayrılışı ile başlayan haberdeki ilginç anlardan biri ABD Başkanı Trump’ın Kuzey Kore heyetinden üst düzey askeri yetkili ile el sıkışması sırasında yaşandı.

Trump’ın askeri selamı ülkesinde de tartışma yarattı. Ülke medyasına konuşan emekli bir general olan Paul D. Eaton, Kuzey Korelilerin askeri bir selamı değil “dikkatli bir diplomasiyi” hak ettiklerini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ise selam tartışmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Genel nezaket gereği bir başka ülkenin askeri yetkilisi sizi selamlar ise siz de ona selam verirsiniz” dedi.

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