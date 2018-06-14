Tarihi zirveden sonra kafa karıştıran açıklama: Yaptırımlar sürecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Haziran'da Singapur'daki tarihi zirvesi sonrası, Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanma ve Pyongyang'a yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili konular tartışılmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımların nükleer silahsızlanma gerçekleşene kadar devam edeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore nükleer silahlardan tamamen arınana kadar, bu ülkeye uygulanan ağır yaptırımların devam edeceğini söyledi.

Pompeo’nun bu sözleri, Kuzey Kore’nin 12 Haziran liderler zirvesinde varılan anlaşmaya göre karşılıklı ve aşamalı bir süreç izleneceği görüşüyle çelişiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un Singapur’daki görüşmeden sonra ortak bir yazılı açıklamayla, Pyongyang’ın “Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması için çaba göstereceğini”, ABD’nin de Kuzey Kore’ye güvenlik garantileri vererek Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlara son vereceğini taahhüt etmişlerdi.

Pompeo, Seul’de Güney Kore ve Japonya dışişleri bakanları ile görüştükten sonra bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Başkan Trump nükleer silahlardan arınma sürecindeki sıralama ve yaptırımların kaldırılması hakkında son derece açık konuştu. Nükleer silahlardan arınma tamamen bitecek ancak ondan sonra Kuzey Kore yaptırımlardan kurtulabilir” dedi.

Kuzey Kore medyası dünkü haberlerinde, Kim ve Trump’ın “adım-adım ve eşzamanlı eylem” ilkesinde uzlaştıklarını bildirmişti.

Zirvenin nihai bildirisinde Pyongyang’ın nükleer silah programını ne zaman terk edeceği ve bu silahların sökülmesinin nasıl denetleneceği konularında bir bilgi verilmemişti. Zirve görüşmesinin sonuçları hakkında karamsar olan çevreler, Kuzey Kore yönetiminin uzun yıllardır ABD’nin Pyongyang rejimini devirmek ve Kore Yarımadası’nı birleştirmek isteğine karşı nükleer silahlarla korunacağı görüşünde olduğunu hatırlatıyorlar.

Pompeo, Pyongyang’ın nükleer silah birikiminden vazgeçmekte kararlı olduğunu ancak bunun “kolay olmayan bir süreç” olacağını söyledi.

“Kim Jong Un, nükleer silah varlığının iptalinin hızla gerçekleşmesi gerektiğini ve ülkesine uygulanan sert ABD yaptırımlarından kurtulmanın ancak nükleer arınmanın tamamlanmasından sonra mümkün olacağını anladı.”

Pompeo, Trump’ın zirveden sonra “Kuzey Kore’nin artık bir tehdit olmadığı” yolundaki sözlerini bilinçli olarak söylediğini belirtti.

ABD’de Demokrat partili muhalifler, anlaşmada çok az ayrıntı bulunduğunu ve Trump’ın Kim’e çok fazla taviz verdiği görüşündeler.

Pompeo, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ve Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile bugün yaptığı üçlü görüşmeden sonra, “Belki bu çabalarımız sonuç vermeyebilir… Ama onlarca yıldır süren bu yanlışı düzeltme ve Kuzey Kore’nin uluslar topluluğuna katılması için gerekli koşulları sağlama yolunda çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız” dedi.